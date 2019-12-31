目送2019年最後一道夕陽，恆春關山雲層極厚，陽光從雲縫中透出，民眾拿起相機搶拍。（潘建志攝）

「關山落日」是恆春半島著名景點，遠眺台灣海峽是最佳欣賞夕陽地點，在2019年最後一天，湧進許多想要目送最後一道夕陽的民眾，不過因為雲層過厚，無法看到夕陽，只有些許陽光只從雲縫中透出，遊客們也拿起相機搶拍餘暉。

根據中央氣象局資料，2019年最後一天關山的日落時間是下午5時25分。今年元旦雖不是連假，但下午開始往恆春開始出現人車潮，不少民眾也開始往關山聚集，希望早一點占據最佳觀賞位置。

傍晚時分，恆春半島西方天空仍籠罩著一層厚厚的雲，不過仍有陽光從雲縫中透出來，雲層中可看到餘暉紅光，遊客們雖有點小失望，仍不斷拍照留念。有些專程南下送夕陽、迎曙光的遊客表示，依這樣的天氣狀況，恐怕看到第一道曙光的機會也不大。

送夕陽現場，恆春鎮公所舉辦「送別夕陽音樂會」，邀請出身恆春的藝人王中平夫婦，及月琴大師吳登榮、二胡女神馮啟絜、夏日微風、僑勇國小玄舞門等登台表演，陪伴遊客度過2019年最後一天。

(中時 )