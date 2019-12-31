馬祖旅台返鄉投票意願高 機票一位難求 18:382019/12/31 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2020年連江縣立委選區共有5人角逐、競爭相當激烈，不少旅居台灣的馬祖人返鄉投票意願相當高，1月11日投票當天飛南竿機場下午4時前班機已額滿。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020年連江縣立委選區共有5人角逐、競爭相當激烈，不少旅居台灣的馬祖人返鄉投票意願相當高，根據立榮航空訂位系統顯示，1月11日投票當天飛南竿機場下午4時前班機已額滿，目前僅剩下飛北竿機場即海運可供選擇。縣府表示，已向航空公司提出加班機申請。 連江縣選舉人數約近萬人，由於離島工作不易，不少馬祖人移居桃園八德、龜山及新北市一帶，台灣、馬祖間往返以空運及海運為主。由於今年選舉格外激烈，不少旅居台灣馬祖人選擇回鄉投下神聖一票。 (中時 ) #馬祖 #台灣 #投票 #旅居台灣 #航空 也許您會感興趣 推薦閱讀 星宇計劃進駐桃園航空城 張國煒：後續發展仍需要土地 04:092019/12/27 財經要聞 星宇簽MOU 盼進駐航空城產專區 04:102019/12/27 地方新聞 向漢莎航空爭權益 空服員年末恐再罷工 13:352019/12/27 國際 長榮航空EVA Mobile APP再優化 自助報到更便利 15:452019/12/27 財經 星宇航空保稅大樓開工動土 預計2022年完工 15:452019/12/27 財經 星宇保稅大樓動土 2022年啟用 16:172019/12/27 財經 美航空業連十年獲利 員工求加薪 22:162019/12/27 財經 星宇保稅大樓 開工 維修棚緊接下個月動土 04:092019/12/28 財經要聞 日本年輕人冷感 2019多項選舉投票率跌破5成 16:402019/12/30 國際 大選日國軍輪流返鄉投票 國防部：僅約5千人無法投票 12:162019/12/31 軍事 政治熱門新聞 高雄封關街頭民調 結果不忍直視 - 政治 若韓國瑜2020勝出 黃暐瀚4字示警！ - 政治 四叉貓這天竟申請國民黨部路權 韓國瑜穩了 - 政治 韓上《博恩》後年輕人支持度增加多少？數字曝光 - 政治 從辯論會藍綠媒體觀看人數 彭文正：2020勝負已定 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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