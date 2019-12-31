2020年連江縣立委選區共有5人角逐、競爭相當激烈，不少旅居台灣的馬祖人返鄉投票意願相當高，根據立榮航空訂位系統顯示，1月11日投票當天飛南竿機場下午4時前班機已額滿，目前僅剩下飛北竿機場即海運可供選擇。縣府表示，已向航空公司提出加班機申請。

連江縣選舉人數約近萬人，由於離島工作不易，不少馬祖人移居桃園八德、龜山及新北市一帶，台灣、馬祖間往返以空運及海運為主。由於今年選舉格外激烈，不少旅居台灣馬祖人選擇回鄉投下神聖一票。

(中時 )