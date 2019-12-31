國人刷卡金額再創史上新高！金管會31日公布2019年11月份國人信用卡業務資訊，前11月累計刷卡金額高達2.93兆元，已超過去年全年2.88兆元，2019年預估可破3兆元，銀行局統計，2019年前11月發卡量也已破697萬張，較去年同期550萬張成長26.7％，刷卡量、發卡量紛創歷史新高。

銀行局官員分析國人刷卡金額屢創新高有四大原因，一、2019年國銀的發卡量有明顯增加、回饋活動、行銷活動變多刺激刷卡，累計前11月發卡量已破697萬張。二是通路增加，公務機關繳費平台、小額支付等都可以刷信用卡，信用卡使用場景變多。

第三大原因是電支、第三方支付力推APP，行銷活動很多。第四大原因是消費者使用習慣改變，信用卡是消費者最熟悉的支付工具。

據銀行局統計，11月單月刷卡簽帳金額約新台幣2,616億元，較上月減少196億元，銀行局副局長黃光熙指出，主要是入帳天數較上月少，且百貨公司10月的週年慶檔期已過，沒有特別的異常。

若進一步觀察，2019年11月單月發卡王由北銀以13萬餘卡，勝過玉山銀的12萬張，居所有國銀之冠，台新銀則以10.3萬張排名第三。銀行局表示，北富銀登單月新發卡王，是因為J卡發卡量大及新發行的MOMO聯名卡所致。

另外，11月簽帳金額刷卡王續由國泰世華銀行奪冠，單月簽帳金額達417億元；第二名為中國信託銀行，單月簽帳金額385億元，第三名為玉山銀行，單月簽帳金額有382億元。

金管會也統計，截至今年11月底止，合計有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,709萬張，總有效卡數約3,180萬張。至於電票業務，截至11月底止總流通卡數達1億2,480萬張，月增168萬張。

在電子支付業方面，總使用人數達653萬人，月增48萬人，當月代收付交易款項金額為39.4億元、其中帳戶移轉約16.4億元，月增4億元，收受儲值約36億元，月增8.7億元，亦有近32%成長率。支付款項餘額約17.4億元，月增25％。

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