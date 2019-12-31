2020年將到來。許多民眾相當關注手中的信用卡權益、優惠是否縮水，Money101金融比較平台整理並表示，根據規定，發卡銀行都需要明列各項優惠、權益服務的有效期間及適用條件，因此都會定期於官網公告新的優惠內容。

2020年第一件要關注的就是，持現金回饋信用卡或是簽帳金融卡於歐盟經濟區商店消費，是否享有以往的現金回饋率。由於歐洲經濟區對於兩大國際發卡組織VISA、MasterCard反壟斷法制裁，進而影響發卡銀行更改歐洲經濟區的現金回饋計畫。預計到歐洲旅遊或是喜歡在歐洲電商網購的民眾要注意手邊信用卡的相關變更。

花旗銀行早在2019年10月就公告，自2020年元旦起，持卡人於歐洲經濟區實體商店的消費將不再享有現金、紅利回饋，不過，頂級卡別Prestige、寰旅卡不受影響。

第一銀行一卡通聯名卡2019年提供新戶核卡後一定期間內享有海外現金回饋最高3.5％，2020年開始將縮為不分國內、外消費，回饋率都只有1％。

Money101金融比較平台表示，國泰世華銀行「機場停車」權益2020年再縮。

縮水的對象為白金卡別以上(不含世界卡、無限卡)的持卡人，2019年原本免費機場停車的權益為每年2次，每次最多7天，2020年雖然每年仍提供2次免費停車，但是，每次最多只能免費停5天，如果出國天數較長，可使用2,000點紅利折抵1天停車；反觀2018年同樣的刷卡門檻(支付團費8成或全額機票，且金額達1萬元)提供的權益為每次最多免費停7天，每年不限次數。

此外，國泰世華銀行指定信用卡高鐵購票的優惠內容2020年略為更動，從2019年的前月帳單消費滿1.5萬元享購票88折，2020年改以10％多利金或是等值的紅利點數回饋，對於持卡人來說，回饋率變低，回饋的變現性也不及「現享88折」來得好。

然而，信用卡回饋不會只有縮水，Money101也觀察到2020年多家銀行仍維持2019年吸睛優惠，甚至將回饋升級。

像是花旗Prestige卡原本國內每消費30元可以累計紅利點數3點、海外消費累積3.6點，2020年元旦起回饋翻倍，國內、外消費皆享每30元累積6點，相當於每15元兌1哩(原本為每30元兌1哩)；免年費附卡張數也由2張調整為無上限，持有附卡的家人都可以免費進出機場貴賓室。

Money101金融比較平台表示，玉山銀行祭出分眾發卡策略，一方面吸引高端客群，2020年端出更高級別的「玉山世界卡」，僅限帳戶與財富管理價值達新台幣1億元以上的私銀、極致理財會員申辦，提供市區停車每日最高3小時、每年18次機場貴賓室、機場接或送1趟、每年不限次數且每次最高可停30天以及市區道路救援50公里等信用卡免費權益，更重要的是，獲取權益的門檻只要近一期帳單有刷卡紀錄就可以。

另一方面，針對一般消費者推出的玉山ＵBear卡，其四大超商8％回饋、網路通路5％回饋、電影20％回饋將延續至2020年6月底，玉山Only卡優惠至6月底、Pi拍錢包信用卡則是到2月底。

(工商 )