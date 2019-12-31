文宣拚創意！林德福推出與韓國瑜合體咖啡包 18:372019/12/31 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委林德福團隊設計出與總統候選人韓國瑜合體的咖啡包，標榜「雙和雙贏，幸福有瑜！」相當受到支持者喜愛。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委林德福團隊設計出與總統候選人韓國瑜合體的咖啡包，標榜「雙和雙贏，幸福有瑜！」相當受到支持者喜愛。（林德福服務處提供／葉書宏新北傳真） 國民黨立委林德福團隊設計出與總統候選人韓國瑜合體的咖啡包，標榜「雙和雙贏，幸福有瑜！」相當受到支持者喜愛。（林德福服務處提供／葉書宏新北傳真） 選戰進入倒數，國民黨立委林德福團隊設計出與總統候選人韓國瑜合體的咖啡包，標榜「雙和雙贏，幸福有瑜！」相當受到支持者喜愛。 團隊指出，年輕支持者喜歡品嘗咖啡，因此設計出掛耳式濾泡咖啡，歡迎支持者來服務處、競選總部喝咖啡，一起暢談雙和的未來與建設。 (中時 ) #咖啡 #支持者 #設計 #雙和 #合體 也許您會感興趣 推薦閱讀 WAF獎設計大師羅耕甫 設計全台最大燒肉店 04:102019/12/27 產業．科技 斗六支持者 請大家想想婉鈺 04:102019/12/27 地方新聞 朱立倫跨海澎湖造勢 盼爭取更多支持者 12:382019/12/27 政治 年曆錯印港版 支持者被抹紅 04:102019/12/28 地方新聞 募款小物搶光光 蔡英文人氣居高不下 18:042019/12/28 政治 百事搶推咖啡可樂 咖啡因加倍 22:122019/12/28 財經 強打咖啡因加倍 百事搶推咖啡可樂 04:092019/12/29 全球財經 韓台中晚會 空品不佳又下雨 13:152019/12/29 政治 侯友宜領軍大造勢：過半只是最低標準 15:562019/12/29 政治 馬英九、萬美玲冒雨掃街 大批支持者喊加油 20:292019/12/29 政治 政治熱門新聞 高雄封關街頭民調 結果不忍直視 - 政治 若韓國瑜2020勝出 黃暐瀚4字示警！ - 政治 四叉貓這天竟申請國民黨部路權 韓國瑜穩了 - 政治 韓上《博恩》後年輕人支持度增加多少？數字曝光 - 政治 從辯論會藍綠媒體觀看人數 彭文正：2020勝負已定 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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