國民黨立委林德福團隊設計出與總統候選人韓國瑜合體的咖啡包，標榜「雙和雙贏，幸福有瑜！」相當受到支持者喜愛。（林德福服務處提供／葉書宏新北傳真）

國民黨立委林德福團隊設計出與總統候選人韓國瑜合體的咖啡包，標榜「雙和雙贏，幸福有瑜！」相當受到支持者喜愛。（林德福服務處提供／葉書宏新北傳真）

選戰進入倒數，國民黨立委林德福團隊設計出與總統候選人韓國瑜合體的咖啡包，標榜「雙和雙贏，幸福有瑜！」相當受到支持者喜愛。

團隊指出，年輕支持者喜歡品嘗咖啡，因此設計出掛耳式濾泡咖啡，歡迎支持者來服務處、競選總部喝咖啡，一起暢談雙和的未來與建設。

(中時 )