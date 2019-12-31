民進黨去年九合一大敗，連高雄都失守，黨內獨派四老吳澧培、彭明敏、高俊明與李遠哲大動作買版面逼宮蔡英文，其中更傳出李遠哲不滿蔡英文任用葉俊榮，而不是自己屬意的管碧玲，更通過了管中閔台大校長資格，為此與蔡英文起衝突。資深媒體人李艷秋今天(31日)爆料，表示一年前的今天，總統府曾有一次會議，蔡英文在會議中曾表達不滿葉俊榮通過管案，更說「早知如此，我們收到他簡訊時立即將他開除，就沒有此事了」。

李艷秋在臉書揭露去年底總統府的會議紀錄，會議中談到許多議題，除了管案之外，更包含柯文哲、林佳龍與葉俊榮等人的評比。從會議記錄可看到，蔡英文針對管案表示是突發事件，蔡說，潘文忠受到教育部內文官包圍，難以抗拒國民黨壓力，其實早已批准管中閔上任。

會議記錄中，蔡英文說，而任用葉俊榮接掌教育部則是因葉剛好剛從內政部長位置退下，葉本人也有意願；管碧玲則是雖有意願，但地方黨部反彈，認為管碧玲若離開，立委職位不保。而范巽綠是次長應可接，但無博士學位，又有一個大統派丈夫張富忠，很快就被剔除；李德財則是沒有意願。

蔡英文繼續說，葉俊榮當時表示，從法律觀點來看管中閔必贏，因此要求盡快讓管上任，但她認為大選失利，有別的事情要優先處理，要葉別慎重，別急著做決定，沒想到葉抓著賴清德一句「教育部內的事由你決定」直接通過管案，「早知如此，我們收到他簡訊時立即將他開除，就沒有此事了」。至於葉俊榮為何做此決定，背後有壓力或陰謀不得而知。

李艷秋表示，消息來自現場人員，是相當可靠的管道，但由於會議紀錄太多，她將分多次刊載，更直問「關心台灣未來的朋友，這段總統與院士的談話，你看到了什麼？」

(中時電子報)