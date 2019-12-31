20191229 決戰中台灣 韓國瑜台中造勢空拍影片 雨天依然爆滿人潮。（感謝《 隨香紀錄大甲媽祖影像》授權使用）

韓國瑜大台中勝選晚會29日湧進超過30萬人，有民眾在其《隨香紀錄大甲媽祖影像》Youtube頻道上表示，他從當天下午一點多淋雨到晚上10點多。也有網友說，民心思變的渴望，風雨無阻！

韓國瑜大台中勝選晚會29日湧進超過30萬人，即便天公不作美，仍擋不住韓粉的熱情，堅持「等一個人」，韓到場後，全場更高喊「韓國瑜凍蒜！」《中評社》也報導，陳美雅看到許多民眾在聽韓國瑜說話時流淚，她表示，這一幕感動無數的人。

另有民眾在其《隨香紀錄大甲媽祖影像》Youtube頻道上表示，他從當天下午一點多淋雨到晚上10點多，又濕又冷的天氣，大家腳踏著泥濘地，穿著雨衣或帶雨傘及保暖衣物，在雨中一直等到傍晚才正式開始，還在雨中聽了總統候選人第三次政見發表會！

《隨香紀錄大甲媽祖影像》強調，韓國瑜陣營應該感謝中台灣有著這麼多的庶民出來相挺！

網友在影片底下留言，腳踩在爛泥中泡水，鞋子與襪子褲子都濕了，但心是熱的，堅持等到韓總統來，這份堅持也是為了台灣的下一代的未來而堅持著！沒人抱怨，一雙雙炯炯有神的眼神透露著堅定及盼望，不怕風雨，因為都在等一個溫暖、清廉、勤政、愛人民的韓國瑜啊！民心思變的渴望，風雨無阻！

(中時電子報)