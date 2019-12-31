新北市警察局長陳檡文今(31)日下午前往新莊分局頒發「破案咖啡」。(新莊警分局提供／吳亮賢新北傳真)

一名23歲宋姓男子因涉有毒品案遭警方追緝，今（31日）凌晨一路逃竄至三重碧華國小的地下停車場，警方圍捕過程中，年僅21歲的員警張耀之不幸遭歹徒衝撞，造成手、腿受傷，但他仍忍痛繼續執行勤務，最後成功逮捕犯嫌，回想起當下他雖心有餘悸，但仍堅定的說「這是警察天職」，不過他也透露「現在還不敢告訴爸媽」。

當時張耀之位於一個轉彎車道處持槍戒備，準備支援小隊長逮捕犯嫌，不料歹徒竟開始亡命逃竄，油門一踩就朝他衝撞過來，回想起生死一瞬間，他說「當時情況很急迫，為了抓住犯嫌也沒有多想」

警專35期畢業的張耀之，從警才一年兩個月，雖然是第一次遇到這種狀況，但他堅定地說「這是警察天職」，下次遇到也不會退縮，直到談起家人，他才不禁露出鐵漢柔情，透露「現在還不敢跟家人說這件事情，怕他們擔心。」

新北市警察局長陳檡文今(31)日下午也前往新莊分局，頒發「破案咖啡」慰勉，並針對勤務中受傷的張耀之予以鼓勵，他強調維護轄內治安的決心，絕對不容許有任何暴力、挑戰公權力的事件發生，警方必定嚴正執法，持續維持平穩治安環境。

(中時 )