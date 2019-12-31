不畏逆境，台東高中三年級學生蔡嘉峻透過特殊選才，錄取台大醫學系，校長蔡美瑤說，蔡嘉峻勤儉樸實，不追求物質享受，專注所學，並藉由著優異成績申請獎學金，貼補家用，相信進入大學後，也能秉持同樣的學習態度，探索日新月異的醫學領域。

蔡嘉峻國中時曾被推薦參加總統教育獎，通過初審，這次也因有逆境中奮發的背景，通過台大醫特殊選才，但是對於家庭狀況，他不願多做說明。

東中校長蔡美瑤表示，蔡嘉峻是東中校排第1名的學生，立志習醫，即使特殊選才沒上，也會透過後續其它管道爭取上醫學系，有機會到台大醫學院讀書，他也立志，學成之後返鄉服務，照顧家人，並為家鄉提供醫療照護。

「自己找出來的答案，才是自己的」，蔡嘉峻從小就是認真讀書的類型，從未參加補習，遇到課業問題，也會想盡辦法自己解題，非到必要，不會問老師。雖然提早半年上榜，但他說，下半年一樣會認真上課，也提供同學們讀書支援，跟大家一起考學測，考個好成績。

蔡嘉峻國中時就曾常常搭車往返6小時，到高雄參加數學科學研究人才培育計畫，升上高中後，又到高雄學生物科學，也參加台大醫學系營隊，原本對數學有極高興趣，但在參加不同營隊後，逐漸摸索到目標就是醫學系，有了明確目標，他在課餘還到台東各大醫院當志工，並取得基本救命術（BLS）證照。

(中時 )