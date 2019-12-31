◎反滲透法三讀通過 最重罰千萬、關５年

民進黨立法院黨團力推《反滲透法》三讀通過，今立法院會進行逐條發言表決，國民黨立委在議場靜坐抗議，未參與表決，即便時代力量黨團提出眾多修正條文，但全數遭民進黨團否決，全案歷經近五個小時逐條表決，最終所有條文及修正動議全部按照民進黨團版本修正動議通過。

◎蔡英文楊梅輔選遭嗆落選

蔡英文總統歲末到桃園楊梅昊天宮替在地立委候選人輔選，對於選情，蔡英文認為模擬考再好也不如一次大考，她審慎面對，不過現場則有民眾突如其來大喊「蔡英文落選！」一度打斷媒體聯訪，但蔡英文否認被嚇到，還說「要去問一下她說了什麼。」

◎高鐵春節再加班 1月2日開放購票

台灣高鐵公司宣布，自1月21日至30日規劃為期10天的春節疏運，由於旅客訂位踴躍，高鐵經檢視運能調度情形後，決定再加開12班次（南下6班、北上6班）列車，以加強服務旅客，1月2日凌晨零時起開放購票，歡迎旅客及早訂位。

◎武漢出現肺炎群聚 專家：若是SARS憂與流感混淆

大陸武漢出現病毒性肺炎群聚，20多人發燒、胸片呈雙肺浸潤性病灶等，遭懷疑為SARS病毒。專家表示，在流感季節出現這些症狀，也不排除是流感疫情，若SARS真的出現，最大的挑戰就是如何將兩者區別。另一方面，今晚就是跨年夜，民眾若前往人多的地方，應配戴口罩。

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(中時電子報)