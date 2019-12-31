2020大選，小黨支持度不低，民進黨都備受威脅，衝擊政黨票，頻頻喊出集中選票；民進黨主席卓榮泰今接受電台專訪表示，絕無想要踩死小黨，「但是現在民進黨才要走出病房，點滴才拔掉，還要打營養針，你就把血抽掉一千西西，那我們不就昏倒」。

繼民進黨秘書長羅文嘉今坦承，最新民調，民進黨政黨票比先前預估掉了兩席，喊出集中選票，卓榮泰傍晚接受電台節目主持人鄭弘儀被問到民進黨有關小黨競爭時指出，這次選舉，跟民進黨比較接近的一些小黨，希望多配給票給他，但是民進黨要爭取過半目標明確，且是單獨過半，若是遇到能和國民黨合作的小黨，民進黨會更糟糕。

他說，民進黨絕無想要踩死小黨，也無此能力跟這個想法，所以在區域立委提名上，有和一些小黨合作，但是到政黨票競逐就開始緊張。

他舉例，澎湖跟台灣有一條海纜，可以互相調節合作，台灣當大黨，澎湖有如小黨，但是現在台灣這個黨發電量夠嗎？去年1124受傷最大是民進黨，「經過一年療癒才剛要走出病房，走出社會，但是現在才走出病房，點滴才拔掉要打營養針你就把他抽血一千西西，那我們不就昏倒」。

他強調，所以我希望黨能痊癒到更堅強體魄，力拼過會過半，民進黨大病還未初癒現在再抽血一千西西，就復原更慢，民進黨力量會減少，若未來國會是另一個可以跟另一個黨合作的結構，民進黨更艱困，因此堅決主張，政黨票能回籠到民進黨。

他說，之前希望57席過半，就是不分區12席，區域45席，但這不能有差錯，現在看，目前不分區12席有一點狀況，要衝45席，有5到7席在激戰區，民進黨要單獨過半的努力要加很強。

(中時 )