經濟部31日在臉書公布2019年年度關鍵字「回」，經濟部長沈榮津表示，選回的原因有三，2019年台商踴躍回台投資、投資回溫及經濟成長率回到亞洲四小龍之首，都讓台灣經濟關鍵字為「回」。

經濟部解釋，受到中美貿易摩擦影響，台商加速回台投資，投資金額突破七千億，且今、明兩年預期可落實投資超過四千億元。投資回溫的部分，主計總處預測，今年的國內投資成長率達7.78%，創下9年來的新高，顯見國內投資動能明顯回溫，明年也會延續。

至於在經濟成長率回到亞洲四小龍之首，經濟部說，在轉單效應及台商回台投資帶動下，台灣的經濟成長率已經連續三季領先韓國、新加坡及香港，回到亞洲四小龍之首，而第四季依然看好。

展望2020年，經濟部認為，政府要帶頭落實投資，更要帶動產業升級，邁向高階製造、高科技研發、半導體先進製程及綠能發展四大中心，大家團結一致，為台灣的繁榮繼續衝刺。

(工商 )