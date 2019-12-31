年度周年慶特賣活動又來了！每年1月為墾丁福華歡慶周年慶期間，今年特推出2020加10％，含2客早餐，若再搭配上擴大國旅秋冬遊補助方案，平均每人每晚只要611元，即可入住訂價$8,900的豪華雙床房。

墾丁福華渡假飯店座落山、海交會的國家公園內，前眺大小尖山，後倚墾丁牧場，緊鄰小灣沙灘；客房向來就以坪數寬敞深獲消費者青睞，405間寬敞雅緻客房以不同色調呈現墾丁的熱情與朝氣。戶外泳池為墾丁地區唯一50公尺標準水道，深受房客愛戴；寬敞的兒童戲水池、選擇多樣的兒童玩樂館及梅花鹿園，可讓親子歡樂渡過整個下午；健身房齊全的設備，更能滿足所有人的健身需求；每季精心設計特別活動，為每位旅客、每個家庭的假期增添無限歡樂。

2020周年慶住宿期間為1月1日至1月16日，即日起可至飯店官網預訂，每日限量供應10間，洽詢專線(08)886-2323轉訂房組。

(工商 )