人常因為神鬼之事而喪失平常的緊戒心，在求助無門時而亂了陣腳。有位色神棍就是看準了一位即將結婚的女子，誆她說卡到陰，被「吊死鬼」纏身，向這位準新娘伸出狼爪，嚇得她夾緊雙腿，驚險脫困，並對起色心的變態神棍提起告訴，得賠100萬元。

據《東森》報導，一判決書中指出，女子花花（化名）即將為人妻，在婚前卻感到諸事不順，除了自己一直以來的睡眠問題，未婚夫又遇病要開刀，大小事情接連發生讓花花壓力倍增。於是，在友人介紹下，認識了開設神壇石姓男子，石男依情況判斷，花花應「卡到陰」，需盡速處理，卻因花花的美貌而起了色心。

2人見面後，石男貪色花花姣好姿態，一時色慾薰心，竟誆稱她房裡有「吊死鬼」，石男趁著到女子住處看風水、畫符時，在2人獨處時刻，忍不住動手拉扯女子內衣，當場嚇壞對方。花花立即反抗，但石男仍不罷休，甚至還威脅說「這樣對神明非常不敬」、「妳是氣不通，和我做10分鐘，通了就好了」。

所幸花花沒被男子胡言所騙，奮力夾住雙腿，才沒被得逞，並在事後馬上對石男提起告訴。法庭上，儘管石男打死不認有對女子做出猥褻舉動，但法官認為，起色念的石男當下已侵害到花花的身體、貞操及性自主權，最終以妨害性自主罪判處石男2年有期徒刑，且需賠償100萬元的精神撫慰金。

(中時電子報)