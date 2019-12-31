國民黨台中市第三選區立委候選人楊瓊瓔（右二）路口拜票，許多鄉親特地放慢車速熱情回應。（楊瓊瓔競總提供／王文吉台中傳真）

無黨籍立委洪慈庸預告「2020台灣勝利音樂節」壓軸場，5日晚間將在潭子舉行，當天安排重量級神秘嘉賓，令人期待。（洪慈庸競總提供／王文吉台中傳真）

洪慈庸1月5日晚間將在潭子甘蔗崙廣場舉辦「2020台灣勝利音樂節」壓軸場，除歌手獻唱、大咖站台，還有神秘嘉賓蒞臨。（洪慈庸競總提供／王文吉台中傳真）

選戰最後衝刺，國民黨台中市第三選區立委候選人楊瓊瓔今日一早站后里路口拜票，當地議員及10多位里長團結陪同，冒寒風向鄉親揮手鞠躬。無黨籍立委洪慈庸預告「2020台灣勝利音樂節」壓軸場，1月5日晚間將在潭子舉行，除歌手獻唱、大咖站台，還有神秘嘉賓蒞臨。

楊瓊瓔路口拜票，包括市議員陳本添及多位里長都到場力挺，並高喊「唯一支持楊瓊瓔」，許多鄉親特地上前加油送暖，現場宛如路口版造勢，聲勢浩大。楊瓊瓔說，這4年來，她服務不打烊，積極幫鄉親解決問題，這次選舉就是要告訴選民堅持「實在做事」的態度。

楊瓊瓔表示，她在12月17日議會通過2020年總預算後，才辭去副市長職務，正式投入選戰。這次選戰時間很短，所有節奏都很快速，她利用最後衝刺階段，扮演好候選人的角色，努力向前衝，「選舉沒撇步，勤跑就是」。

立委洪慈庸5日晚間6點半將在潭子甘蔗崙廣場舉辦「2020台灣勝利音樂節」壓軸場，邀請饒舌歌手大支、小天王許富凱、台語唱將林喬安獻唱，站台嘉賓有交通部長林佳龍、基隆市長林右昌。洪慈庸邀請大家在2020新年集結守護台灣的聲音，一定要出來投票、回家投票！

洪慈庸表示，林佳龍對台中的了解及對台灣這片土地努力的精神，相當不容易，很感謝他連續兩場活動都來站台；林右昌市長上次陪同市場拜票，展現親和力，第二次為她助講，非常感動。洪慈庸也賣關子，這次壓軸場，將邀請重量級「神秘嘉賓」，歡迎鄉親到場參與。

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(中時 )