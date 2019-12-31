經濟部能源局今日公布2020年再生能源躉購費率價格，雖然離岸風電維持預告時的7.6％降幅，但明年也僅剩一家風電開發商適用。由於離岸風場開發即將進入第三階段「區段開發」，價格走向「競標制」。能源局表示，如此2021年離岸風電躉購費率可以考慮退場，這會交由明年下半年召的開再生能源審定會予討論決定。

2020年離岸風電固定收購價每度降到5.09元，確定只剩德商達德能源位在桃園的麗威風場因被海管審查卡住，成為拿不到今年5.5元收購價，唯一一家可適用此價格風電商。

之後離岸風電從2025年到2035年將進入第三階段「階段開發」，總計有10GW容量要釋出經濟部明年初就會正式公告第三階段區段開發規則。面對業者在第一、二階段透過躉購補助已建置開發基礎與產能，區段徵選勢將全面採用「競標制」，也就是業者靠出價競爭取得。

能源局表示，明年區段開發會有新的遊戲規則，確實共識是走向競標制，如此未來沒有離岸風場需透過政府躉購價收購，每年公告的離岸躉購價是否仍然需要，自然必須來討論。最直接是取消不再公告，或者是仍然公布，但僅只列為參考價，不具實質收購意義。

這部分能源局強調，會等區段開發遊戲規則出來，交給明年下半年召開的費率審定會討論，再一致決定看後年離岸價格費率是否直接取消。

(中時 )