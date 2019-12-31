已成立20多年的台南市關帝聖堂愛心功德會，12月31日前進台南偏鄉官田國小、三股國小、塭內國小、後港國小、果毅國小及二溪國小6所學校，發放每間學校1萬2000元獎助學金給家境弱勢或特殊才藝表現優秀學童，鼓勵偏鄉孩子向學。

關帝聖堂愛心功德會以行善扶弱為宗旨，主要提供急難救助、喪葬補助及定期賑糧等，2019年起增辦「關懷偏鄉學童圓夢扎根計畫」，贊助偏鄉學校學生獎助學金。

此計畫於12月31日展開，以官田區官田國小、七股區三股國小、佳里區塭內國小、七股區後港國小、柳營區果毅國小及大內區二溪國小共六所學校，每間學校提供12000元，這次活動總共發出72000元的獎助學金，提供給家境弱勢或學童特殊才藝表現優秀孩子，鼓勵偏鄉孩子向學。

關帝聖堂愛心功德會會長陳進行說，希望透過獎助學金的資助，讓弱勢家庭或家境清寒且認真向學之學童感受社會溫暖，並鼓勵學生努力向學，好好讀書，期許孩子能存感恩的心，未來做個手心向下的人，也能貢獻所學且回饋社會。

「我要把獎勵金拿給媽媽，買一些文具」，官田國小六甲林同學說，獲得這項獎勵真開心，長大後也要幫助別人，有錢出錢有力出力。

官田國小校長王全興表示，非常感謝關帝聖堂愛心功德會，讓學校12位學子得到鼓勵與激勵，校方亦從校園農場摘了很多學生栽種的蔬菜，準備了美味的素食午餐與功德會師兄師姊共享。

(中時 )