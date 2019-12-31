根據2019年12月27日的新聞，澳洲政府已向智利出售兩艘阿德萊德級飛彈巡防艦（Adelaide-class frigate），該型艦是由美國派里級巡防艦(Perry class frigate)改造而成，最大的特點是加裝了8具MK41垂直發射器，可以發射標準2型飛彈。

海軍情報網(Navy Recognition)報導，阿德萊德級是總數6艘，前4艘在美國建造，後2艘在澳洲本土製作。售給智利的2艘，就是澳洲組裝並改造的墨爾本號(HMAS MelbourneFFG-5)和紐卡索號(HMAS Newcastle,FFG-6)，這也是阿德萊德級當中艦齡最輕的，因此艦況也最佳。

智利的軍事消息來源稱，這兩艘軍艦將取代現役的拉托雷級(Latorre class)，而拉托雷級也是二手艦，原是荷蘭皇家海軍的海姆斯克級(Heemskerck class)，是2004年向荷蘭所購得。

阿德萊德級是澳洲海軍的主力防空艦，艦首有1座Mk 13飛彈發射器，可發射SM-2MR標準2型防空飛彈。它還具有顯著的反水面能力，配備了76公釐（3吋）快砲、魚叉反艦飛彈、反潛魚雷管。此外，還攜帶了兩架S-70B海鷹反潛直升機。

原本阿德萊德級的反潛魚雷是美製Mk46型，但是到了2008年，由於澳洲推動未來巡防艦升級計畫，換裝成改由歐洲MU90衝擊魚雷。

在阿德萊德級退役與轉讓後，澳洲海軍未來的主力軍艦由霍巴特級神盾驅逐艦(Hobart-class destroyer)取代，配備有4面SPY-1D被動式相位陣列雷達，以及48座MK41垂直發射器，能夠裝備射程更長的SM-6標準6型防空飛彈，性能遠超過阿德萊德級。

(中時電子報)