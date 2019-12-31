路透上海報導，人民幣兌美元即期CNY=CFXS周二收盤大漲逾210點報6.9662元，創近五個月高點；中間價亦升至近五個月新高，但中間價全年下跌1.6%。交易員指出，中美明年初可能簽署第一階段貿易協議，市場風險偏好持續回升，同時美指偏弱亦助推人民幣反彈。但從年度看，今年人民幣仍以下跌1.44%收官，為連續兩年貶值。

他們並表示，今日中間價較預期偏高，需要觀察是否已經將逆週期因數回歸中性；中美協議簽署後短期不確定風險繼續下降，這有利於人民幣階段性反彈，短期人民幣料繼續靠近6.95元關口；但隨著中美展開第二階段談判，預計人民幣將展開寬幅波動。

「元旦後，自營盤估計還是以日內交易為主，頭寸可能不會拿太久，」一中資行交易員稱，「1月分主要看中美協議簽署進展和美指。」

一外資行交易員亦表示，這幾天歐元漲了不少，但人民幣漲得不多，看上去市場還是有些謹慎，真正的趨勢還得從明年開始看。

(旺報 )