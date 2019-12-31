北門井仔腳送夕陽，太陽下山時一度被雲層遮蔽。（莊曜聰攝）

遊客屏息等待日落美景。（莊曜聰攝）

太陽公公在最後一刻露出臉來，夕陽餘暉美景逼人。（莊曜聰攝）

太陽公公在最後一刻露出臉來，夕陽餘暉美景逼人。（莊曜聰攝）

夕陽在5時20左右沒入地平線。（莊曜聰攝）

「太陽出來了！」台南市官方版的跨年三部曲停辦，北門井仔腳鹽田送夕陽活動卻不喊卡，由當地廟宇、商圈及民間團體延續舉辦，在2019最後一天登場，雖然早上下雨，午後還是陰天，眾人都擔心天公不作美，所幸太陽公公在最後一刻從厚厚雲層中露出臉來，落日美景堪稱歷年之最，現場民眾直呼「有夠水啦！」

台南市自從縣市合併後，結合在地景點推出跨年三部曲活動，新年在左鎮二寮迎第一道曙光，跨年前則在北門井仔腳鹽田送走最後一抹夕陽，在連續舉辦7年後，今年決定喊卡，地方為保留這難得傳統，由在地廟宇興安宮、泰安宮、北門商圈發展協會、台南市生態旅遊發展協會及民間企業合作，接力續辦。

井仔腳興安宮主委洪鶴年表示，這次活動有攤商力挺，現場準備了730份在地小吃及特色文創品要送給前來的遊客，吃的有虱目魚嶺、鹽焗蛋、虱目魚香腸、虱目魚碗粿等，還有劍獅吊飾、平安符鑰匙圈，只要玩互動遊戲就能獲得，興安宮還煮了平安湯圓，免費送給來到鹽田的遊客「吃熱熱」。

近日天氣相當不穩定，今天上午還下起大雨，連臨時停車場都有點泥濘，令主辦單位非常憂心，午間雨勢停歇，露出些許陽光，卻又被厚厚雲層阻擋，4點多時太陽一度現身，但遊客才開心沒多久又沒入雲層，還好在最後一刻露臉，夕陽餘暉及彩霞美不勝收，也讓現場民眾直說這趟沒白來。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能也到現場與遊客同樂，他表示為因應井仔腳鹽田生態觀光而增多的遊客，雲管處斥資1500萬元興建低碳小鎮井仔腳停車場，配合送夕陽活動正式啟用，設有遊覽車停車位10格、小客車72格（含2格無障礙車位）供遊客停放。

(中時 )