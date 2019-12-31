塞爆！北捷跨年夜18時突破168萬人 19:042019/12/31 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北捷跨年夜18時止，全線總運量高達約168.1萬人。（北捷提供／張穎齊台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北捷運公司表示，截至31日晚間6時為止，捷運全線總運量約168.1萬人次，比去年同期增加38.6萬人次，目前營運狀況正常。 北捷指出，北市府周邊4站市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站、象山站，運量達14.8萬人次，去年同期增加1萬人次。 (中時 ) #捷運 #運量 #北捷 #國父紀念館 也許您會感興趣 推薦閱讀 阮昭雄力爭捷運南環段 加速動工 04:102019/12/27 產業特刊 台中機捷特區買氣夯「誠總V建築」銷破五成 09:532019/12/27 財經 桃園長庚轉運站BOT開工動土 3年完工 15:542019/12/27 財經 環狀線吸投資 帶動捷運經濟學 04:102019/12/28 財經焦點 捷運42小時不收班 周邊交管 04:102019/12/28 地方新聞 捷運環狀線 1／5履勘 13:162019/12/28 生活 台中捷運明年底將通車「誠總V建築」熱銷 13:322019/12/28 生活 韓國瑜批林園線一毛不給 交通部駁斥 09:332019/12/30 生活 交通部對中捷綠線延伸提協調方案 中市府：感謝化解僵局 19:562019/12/30 政治 2020大選後房市榮景可期 富宇地產積極布局 16:072019/12/31 生活 生活熱門新聞 今年史上最暖 氣象局：1、2月恐有寒流 - 生活 台鐵自強號員林出軌 8千多人受延誤 - 生活 2020嗨玩台中 太平跨年交通資訊看這裏 - 生活 葉俊榮過「管」 李艷秋爆：小英曾說「早知道當時就開除他」 - 生活 高血壓患者別碰！吃一口就飆血壓 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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