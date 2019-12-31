台北捷運公司表示，截至31日晚間6時為止，捷運全線總運量約168.1萬人次，比去年同期增加38.6萬人次，目前營運狀況正常。

北捷指出，北市府周邊4站市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站、象山站，運量達14.8萬人次，去年同期增加1萬人次。

(中時 )

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