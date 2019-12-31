苗北藝文中心藝術總監吳博滿31日榮退，他在任內實踐表演場館的專業營運，爭取通過文化部核准改制「苗栗縣苗北藝文中心」，成為非六都第一個縣級行政法人，苗栗縣長徐耀昌頒發褒獎狀與紀念品，對他8年多來的貢獻與努力給予高度肯定。

吳博滿自2011年6月1日到任，規畫藝文展演、教育傳承及文化休閒3大主軸，並以週週有活動、週末不打烊理念，成功打造「苗北」品牌，並經他極力爭取，苗北藝文中心2018年通過文化部核准改制「苗栗縣苗北藝文中心」，苗北藝文中心成為非六都第一個縣級行政法人，讓場館營運更具彈性。

徐耀昌31日率副縣長鄧桂菊、祕書長陳斌山及縣府文化觀光局長林彥甫，頒發褒獎狀與「懋績永著」陶藝紀念品，表揚吳博滿擔任藝術總監8年半的努力與奉獻，與會主管也分別向他致賀。

其實早在1年前吳博滿已有意退休，因徐耀昌慰留而繼續堅守崗位至2019年底。吳博滿盼未來的年輕接班人能在苗北藝文中心發揮創意與才華。林彥甫說明，初步找到中生代接棒人選，讓苗北發揮更優質功能與最大效益。

(中時 )