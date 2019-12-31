曾以音樂神童之姿，在電影《紅色小提琴》演出一角的小提琴家葛薩琉斯，睽違16年，再度來台。葛薩琉斯表示，近10多年來，古典樂壇因數位網路興起，而有了大變化，「科技帶來便利，卻也讓人混淆，從青年學子的演奏可發現，有太多版本可以聽，反而忘記回到樂譜上，看看上頭寫了什麼音。」

此刻是葛薩琉斯的私人假期，他在鄰近城市旅遊時，順道造訪台灣，一下飛機，馬上為大夥兒舉辦私人小型音樂會，一連演奏多首曲目，而與台灣樂迷16年不見，他現在也已經是一對雙胞胎的爸爸。

葛薩琉斯表示，資訊豐富是好事，「但別只剩下模仿，失去詮釋能力，也失去對音樂的想像力，還有最基本的元素，那就是照著譜面演奏。」

葛薩琉斯出生於1985年，他來自小提琴世家，從爺爺到爸爸、媽媽，都是小提琴家，他還有個雙胞胎妹妹，同樣學音樂。葛薩琉斯自小展露音樂天分，6歲時以天才兒童身分進入維也納音樂學院就讀，10歲拿下國際「Prima la Musica」大賽冠軍，與多位大師音樂家合作，包括鋼琴家阿格麗希、大提琴家麥斯基、指揮家杜特瓦、小提琴家曼紐因等。

由於很小就出名，親炙多位大師，葛薩琉斯有感而發，他表示音樂家最重要的就是擁有自己的聲音，「樂壇上重要的大師，都有自己的觀點和主張，那是發展出自己聲音的重要關鍵。」

葛薩琉斯說，在這年代還能演奏古典音樂，是一件幸運的事情，「音樂能對別人的生活和心靈有所影響，不管是早期的大師、在二戰時期，音樂家們都帶給世界很多珍貴的禮物，我是帶著這樣的信念，為這世界演奏古典音樂。」

(中時 )