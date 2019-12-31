愛‧Sharing2020高雄夢時代跨年派對 (影/快點TV)

【LIVE直播】愛‧Sharing2020高雄夢時代跨年派對 (影/中天電視)

「2020 愛．Sharing高雄夢時代跨年派對」今天(31日)晚間7點登場！多達16組人氣歌手，從晚上7點一路陪伴到2020年，演唱會表演陣容藏有許多亮點，由畢書盡、安心亞、陳勢安等參與演出，壓軸的則是金曲歌王蕭敬騰。高雄市長韓國瑜也將在晚間11點40分抵達夢時代，陪著高雄人一起倒數跨年。

「老鷹三少」畢書盡、陳彥允、李玉璽擔任開場，3人接力開唱，表演今年的新作品外，還有3人一起合唱新曲。陳勢安當晚也將展現情歌王子的魅力，陪伴粉絲瘋跨年。

「R&B天王」李玖哲，也把唯一一場跨年演出留在高雄，還努力健身練唱，就是要除了唱經典歌曲外，要讓大家知道他不只會唱慢歌，更表示會有更多驚喜等著大家。

跨年倒數出動150架無人機群，高空上演燈光秀，秀出LOVE、高雄的「高」、藍鯨、摩天輪等字樣與圖案。

安心亞更是從一個月前開始排練、編舞，打包票會有火辣造型。2年未在台灣跨年的天王蕭敬騰，將在無人機表演完後上場、擔任壓軸嘉賓嗨唱，陪大家一起迎接2020年，他更賣關子表示會有「驚喜」要送給大家。

(中時電子報)