適逢頂尖現代舞大師康寧漢百歲冥誕，2020年將上映的紀錄片《CUNNINGHAM機遇之舞》特別收錄許多未公開影片，包括康寧漢以東方《易經》卦象為編舞靈感的歷程，以及和親密伴侶、音樂家約翰．凱吉相互扶持的片段。

曾親炙康寧漢的舞蹈家林懷民表示，「康寧漢作品打破編舞需要說故事的方式，他讓舞者在舞台上隨機卜卦選擇要跳的動作，這樣的作法一步到位，站上時代前鋒，他身邊的凱吉，是關鍵之一。」

康寧漢出生於1919年，2009年過世，他是美國現代舞先驅，在1953年成立舞團，創作近兩百部作品。康寧漢生前曾多次率團來台演出，林懷民也曾在他所創辦的舞蹈學校學舞

康寧漢也曾是美國現代舞教母瑪莎．葛萊姆舞團的舞者，林懷民表示，在那個年代，跳現代舞的舞者，都要開始編自己的舞，「當時的編舞內容大多以戲劇、神話、心理學等領域為主，有敘事的成分在裡面，這和康寧漢平日喜愛關注的大自然、科學領域大不相同，讓他感到壓力很大。」

正當康寧漢為了編舞發愁，身旁的凱吉提點康寧漢，可以用「機遇」的方式編舞，林懷民表示，「凱吉告訴康寧漢，編舞可以不用說故事，先把舞蹈動作和音樂設定好，演出時以卜卦的方式決定組合順序，這樣的作法，讓現代舞往前邁了一大步。」

林懷民說，康寧漢是個靜如處子之人，凱吉的生活則是非常簡單、樸素，兩人都吃素，「凱吉曾經結過婚，那是一段不安的婚姻，後來碰到康寧漢，才決定離婚。兩人是全世界藝術界典型的同志情侶代表，對彼此的藝術創作也相互影響。」

林懷民表示，凱吉認為音樂廳就是一個「一起咳嗽的地方」，也認為萬事萬物都可以是音樂，「這樣的思考，除了影響現代舞的發展，也啟發了建築、戲劇、美術等不同領域。」

(中時 )