貓貍山公園的梅花已悄悄盛開，迎接新的一年。（何冠嫻攝）

苗栗市公所布置金、木、水、火、土的五行燈籠，妝點市容。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

夜晚的苗栗市璀璨耀眼，廣獲民眾好評。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市貓貍山公園有數十種花草樹木，依序時節綻放艷麗花海，近日天氣寒冷，梅花逐漸盛放，將為貓貍山公園添上一抹雪白，未來櫻花、紫藤也會接力開花，營造不同景致迎接新年。而夜幕垂降，中正路上璀璨夜景「五行龍」點亮市容，也為2020年的（火旁）龍活動暖身，揭開（火旁）龍七部曲序幕。

貓貍山公園有梅樹、櫻花樹、李花、台灣欒樹、紫藤等多樣樹種，依時序盛放不同景致，其中梅花已逐漸盛放，吸引民眾駐足觀賞。苗栗市長邱鎮軍表示，後期將有櫻花妝點公園景致，紫藤也將依序綻放，邀請民眾白天賞花，晚上賞燈。

因應2020年（火旁）龍系列活動，市公所配合踩街活動，已於中正路規畫「行運一條龍」，夜幕垂降，五顏六色的燈籠亮起，妝點苗栗市街道，廣受民眾好評，紛紛讚賞「苗栗好美」、「苗栗市不一樣了！」

邱鎮軍表示，以「五行龍」概念，使用金、木、水、火、土的代表色黃、綠、藍、紅、橘色燈籠象徵龍身，並以LED光條編織成「龍頭」，點亮中正路。他也邀請民眾、遊客，白天到貓貍山公園賞花，晚上也到苗栗市街欣賞璀璨燈光營造的美麗夜景。

(中時 )