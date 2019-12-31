台中市警局第四分局舉辦「109年加強重要節日安全維護工作協調會議」暨「金融機構暨財物匯集處所安全維護工作座談會」分局長吳耀南指出以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

為讓民眾過個平安快樂的農曆好年，及年節期間在台中市文心森林公園展演的「2020台晚燈會」順利平安，台中市警局第四分局「109年度加強重要節日安全維護工作」將於下（1）月中旬起跑，將加強犯罪偵防、維持交通順暢、立即回應民眾等等需求。

台中市警局第四分局為此昨在分局7樓禮堂舉辦「109年加強重要節日安全維護工作協調會議」暨「金融機構暨財物匯集處所安全維護工作座談會」參加單位計有南屯區公所、台中市消防局第六大隊、各里里長、民防、義警、義交、守望相助隊、志工幹部及金融（保全）機構、學校代表等約100多人參加，同時藉機宣導台中市年終開始的2020台灣燈會文心森林副展區的特色。

台中市警局第四分局長吳耀南指出，109年度「加強重要節日安全維護工作」將自109年1月16日（四）22時起至1月30日（四）24時止，共15日；將統合警察、憲兵、義警、民防、義交、守望相助隊及志工等民力組織，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，加強犯罪偵防、維持交通順暢、立即回應民眾需求，以展現警察維護治安、交通之決心。

分局長吳耀南表示「警力有限，民力無窮」，呼籲參加會議之民力組織，地處熟悉的居住地，可發揮敏銳的觀察力，隨時提供情資給警方，以預防犯罪發生，若因此偵破案件，將公開表揚並發給破案獎金。

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(中時 )