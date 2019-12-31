登山運動近年在台灣相當興盛，但意外事件卻屢出不窮。身為登山愛好者的漫畫家莊河源，以自身對山林的了解，繪製漫畫《超嶽》，期盼以不說教的口吻，讓讀者了解登山基本知識，「爬山是一個很熱門的民眾運動，但需要再教育的事情還很多，例如獨爬的危險、植物種類等等，我也希望透過這部漫畫讓大家知道台灣高山的美好，這麼小的台灣，卻擁有這麼多美麗的百岳，是多麼值得驕傲的事情。」

莊河源表示，在年初看到比基尼登山客的新聞鬧得很大，心中很感慨，正好朋友也建議他可以繪製以登山為題材的漫畫，靈感醞釀的越來越多，「我爬過二十幾座山，爬山經驗有十年。爬山是個超越自己的過程，在漫畫題材上便首要選擇台灣最高的山，也就是玉山，描繪主角一行人攀登玉山的過程，也試著安排『獨爬』的情節，讓讀者能夠意識到這個行為所要承擔的準備。」

《超嶽》描述男主角在大學登山社結識了一群登山同好，出社會後集結眾人挑戰玉山。不管是登山客的衣著、裝備，或是山林自然植物，莊河源都詳加描繪，如登山客的「穿衣三原則」，需攜帶兩截式雨衣褲、護膝、綁腿等，特有植物如玉山龍膽、玉山小蘗，也藉由主角群的對話，置入不少台灣高山知識，如「五嶽三尖一奇」，漫畫儼如成了一本有趣的登山教科書，在無形中讓讀者吸收到許多山林知識。

莊河源曾連載作品《小姐陛下》、《愛情謎宮》，代表作為《酷哥猛哥》。他表示，在過往作品中，多次描繪「愛情」主題，此回也利用主角群的戀愛、友誼故事，為題材剛硬的登山漫畫增添趣味性。《超嶽》日前於漫畫基地第四梯次進駐成果展中展出。

除了《超嶽》外，曾在2017年底赴法國安古蘭藝術駐村的漫畫家房瑞儀，也在此次進駐成果展中展出《島嶼逃脫》系列作所衍生出的漫畫，本為討論人生四個面向的系列版畫作品，選擇了兩幅作品轉譯成了兩篇漫畫合輯。房瑞儀表示，「《島嶼逃脫》源自於我2015年時，很想逃離台灣的心情，但在離開台灣後，我又在異鄉對故鄉充滿了思念情懷，希望未來能夠有機會將四個面向的議題，發展成完整的作品。」

(中時 )