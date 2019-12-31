立法院今通過《反滲透法》，民進黨副祕書長林飛帆表示，《反滲透法》為此刻受到中國嚴峻滲透威脅的台灣，更是防衛性民主建立過程中一塊重要的拼圖。

林飛帆也轉述黨主席卓榮泰在《反滲透法》通過後表示，「中華民國台灣的《反滲透法》對國家主權只有安全、沒有危險，對兩岸關係只有穩定、沒有緊張，對台商企業只有保障、沒有侵犯，對經濟交流只有發展、沒有阻礙，對一切合法正常行為毫無影響，對一切正常交流毫無影響，只要沒有境外敵對勢力的一切不法行為，這部法律對任何人都毫無影響」。

林飛帆表示，首先民主進步黨要感謝並肯定本屆國會，在朝野共同努力下，完成維護台灣國家安全至關重要的《反滲透法》。《反滲透法》已經是全球民主國家共同的目標，從澳洲、歐洲至美洲，許多民主國家都有或正在進行相關的法律修正工作，以確保民主體制不受威權國家的不正當干預。

林飛帆說，民進黨作為台灣的執政黨，有責任確保台灣的國家安全和民主體制不受境外敵對勢力干預。

林提到，《反滲透法》是民主防衛機制重要的一環，在開放、自由的民主體制之下，不遵守民主價值、帶有惡意的滲透勢力，很容易藉由參與門檻較低的民主機制。立法院在上半年已經通過了「國安五法」的修法，今天三讀通過的《反滲透法》，更是防衛性民主建立過程中一塊重要的拼圖。

林說，《反滲透法》所規範的，是接受境外敵對勢力的滲透來源所指示、委託或資助的實質不法行為，並不針對特定的人士、身分。民進黨期待，未來透過《反滲透法》的規範，能夠讓正常的、正面的兩岸交流成為可能並持續，而在交流過程中，能夠確保台灣人民可以更有尊嚴、對等的與中國交流來往，避免受到中國片面威嚇、脅迫去從事不法行為。

林說，今日《反滲透法》的通過，是台灣要向中國和全世界傳遞一個重要的訊息：台灣有捍衛自由民主、力抗中國滲透的意志，民進黨也要向台灣社會表達捍衛台灣主權、自由、人權的決心，拒絕中國紅色滲透，拒絕統一親中勢力、拒絕中國利益在台成為中共代理人。

他表示，當全世界都在憂心中國滲透，都嘗試立法防禦中共勢力入侵，或在國內培養中共代理人的同時，台灣絕不能輕忽中國介入台灣事務、台灣選舉的強烈企圖心和行動。

(中時 )