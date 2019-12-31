選戰倒數，苗栗縣民進黨籍第二選區立委候選人徐定禎，把握最後時間全力衝刺，昨日一大早在苗栗市建功街與中正路口，戴著大手套向民眾揮手道早安，隨後轉往安瀾宮與民座談。

31日徐定禎頂著寒冷天氣在苗栗市路口與民眾打招呼，並趕到安瀾宮辦理座談會，支持者擠滿現場，他看見鄉親們對苗栗的渴望改變，讓他更有信心。徐定禎表示，選舉須由大家共同努力，要撕下苗栗國標籤，為苗栗寫下歷史。

徐定禎任頭份鎮長、市長期間，成功還債6000多萬、結餘3億多元，並兼顧頭份建設與發展，獲蔡英文總統肯定，稱讚他為「減債魔術師」。徐定禎強調，未來也會協助苗栗縣政府，力爭建設與福利、統籌分配款配置，努力翻轉苗栗。

他說，「民意代表是人民與政府溝通的橋樑」，若順利當選定讓鄉親大家看得到、找得到，且別人處理不來的是由他來做一定不一樣，盼與大家一起救苗栗、護台灣、共寫歷史。

＃2020大選 ＃立委 ＃苗栗縣 ＃第二選區 ＃徐定禎 ＃山線立委 ＃減債魔術師 ＃民進黨

(中時 )