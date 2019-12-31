《九藏喵窩》以論壇上活躍的會員為貓咪角色原型，形成一個龐大的喵喵王國。(陳仲君提供／王寶兒台北傳真)

喵喵王國即將席捲日本！創立網路論壇「九藏喵窩」的文創工作者、執行長陳仲君，在二十年間以論壇會員刻劃各式各樣的貓咪角色，打造出IP「九藏喵窩」，衍生出多類遊戲、動漫畫、文創商品，在對岸、日本市場具有一定的知名度。其第一季動畫影集《九藏喵窩：喵王國篇》，以及以九藏喵窩為主題的綜藝節目，更即將在明年1月5日於日本千葉電視台播出，成為台灣第一部在日本地方電視台播出的動畫影集。

陳仲君表示，日本為世界動漫強國，台灣動畫能夠進軍日本，除了經朋友牽線外，也歷經了五年不間斷的努力，「日方非常謹慎，為了這部動畫播出，也有考證我們在日本的粉絲是否足夠。花了五年的時間，本來以為無望了，卻突然在明年開花結果，非常感動。」

綽號為「九藏」的陳仲君，本為遊戲公司企劃，喜愛貓咪的他，在2001年自行創立網路論壇「九藏的喵窩」，以自己的性格塑造了一隻黑貓角色「九藏」，作為網站吉祥物。隨著論壇人數越來越多，便將網站更名為「九藏喵窩」，並針對表現活躍、令人印象深刻的論壇成員一一繪製不同的貓咪角色。

陳仲君發揮企劃能力，在多位個性鮮明的角色間，塑造出「喵王國」、「喵魔界」的完整世界觀，從文創商品起家，而後跨足到動漫畫產業，曾為第五屆中國西部動漫文化節主視覺形象。自2008年開啟動畫影集計畫，目前開播至第二季。第一季動畫影集《九藏喵窩：喵王國篇》描述的是喵王國對抗野狗族的故事，角色外型可愛而童趣。

陳仲君表示，過去參加三次日本授權展，對一位電視台社長的話印象深刻，「他來到我們的攤位前，說正在找適合小朋友看的動畫，動物為佳。雖然這次不是與他合作，但我從他的話中得知，日本家長已經不太願意給小朋友看台灣小孩還正在觀賞的日本動畫，有充滿打殺、性暗示的情節，《九藏喵窩》對小朋友來說顯得很單純，在台灣小朋友間人氣也高。」

陳仲君認為，孩童從懂事前可能就接觸到了動畫，動畫是文化重要的根基，「這也是我為甚麼要發展動畫的原因，動畫太重要了，但台灣動畫似乎一直沒辦法被當局重視，近幾年終於有了動畫的相關補助，但曾被以『沒有教育意涵』打槍，只好貸款把第一季與第二季完成，台灣的小朋友上了一整天的課，還要補習、寫作業，連休閒時間看動畫也要上課嗎？真是太可憐了，我只是希望塑造一個奇幻的喵喵王國，讓小朋友能夠看得開心。」

(中時 )