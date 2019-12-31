根除C肝沒有空窗期、也沒有假期！彰化縣喊出根除C肝三年減半、六年根除，積極推動篩檢，即使中央經費提前用罄，還自行募款285萬元加碼繼續篩檢。衛生局長葉彥伯提醒，2020年健保給付的Ｃ肝新藥元旦就全面開放領藥，呼籲已確診的縣民把握機會盡速到診所就診，接受新藥治療。

配合中央2025年消滅C肝政策，彰化縣率全國之先訂定「三年減半，六年根除」目標。第一階段預計在2021年底前完成 25萬名C肝篩檢、治療4500名C肝個案。統計截至2019年底，已完成C肝抗體篩檢11萬3244人、發現C肝人數7527人，其中有2901人己完成治療。

2020年度健保總額將C肝新藥預算編列提高至81.66億元，預計可治療5萬名個案。目前彰化縣已篩檢確認、正在等候C肝新藥治療之個案人數，累計已達1060人。

葉彥伯表示，C型肝炎感染除容易造成肝纖維化、肝硬化及肝癌外，更會造成糖尿病、洗腎、動脈硬化、認知障礙及巴金森氏症等全身性的危害，最有效的防治就是立即接受篩檢及治療。

他強調，C肝口服新藥副作用少，療程短、治癒率高達97％；已改變C肝治療觀念，民眾應積極及早發現、及早治療，降低罹患肝病及肝外疾病風險、延長平均餘命，同時可阻絕病毒，根除C肝。民眾如有任何C肝篩檢及治療相關問題，可於上班時段致電04-7115141轉5501-5503洽詢衞生局保健科。

(中時 )