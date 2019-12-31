新北市樹林區三俊街一家金屬加工廠今天傍晚約5時發生火警，濃煙竄升，遠遠就可望見。新北市政府消防局出動人車全力灌救熊熊大火，初步調查無人受困。

消防局人車到達時，廠房內已有濃濃火煙，火場為鐵皮屋建築物。

消防局初步調查，這家公司生產金屬零件製品，2樓堆放紙漿，1樓堆放機械，內部無化學物品，正全面拉水線灌救。

(中時電子報)

#消防局 #灌救 #濃煙 #無人 #人車