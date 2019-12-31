新北樹林金屬加工廠大火濃煙竄天 無人受困 19:152019/12/31 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北樹林金屬加工廠大火濃煙竄天 無人受困 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市樹林區三俊街一家金屬加工廠今天傍晚約5時發生火警，濃煙竄升，遠遠就可望見。新北市政府消防局出動人車全力灌救熊熊大火，初步調查無人受困。 消防局人車到達時，廠房內已有濃濃火煙，火場為鐵皮屋建築物。 消防局初步調查，這家公司生產金屬零件製品，2樓堆放紙漿，1樓堆放機械，內部無化學物品，正全面拉水線灌救。 (中時電子報) #消防局 #灌救 #濃煙 #無人 #人車 也許您會感興趣 推薦閱讀 《基金》紐約梅隆看好CASE投資商機，中國為全球最大電動汽車市場 09:262019/12/27 財經 竹南工業區不平靜 光電廠火警後漆廠又冒煙 23:312019/12/27 社會 大肌肌露點拍片 網友一看害羞了 00:022019/12/28 生活 救火遭漆噴滿身 消防員返隊大清洗 15:552019/12/28 社會 挑選中古車要謹慎 中市府教民眾避開陷阱聰明購 11:162019/12/29 生活 19連霸 Altis登年度銷售神車 04:102019/12/30 財經要聞 2020車市 看不到不好的理由 04:102019/12/30 財經要聞 和泰車、裕日車 全年EPS有望雙22 04:102019/12/30 證券．權證 台北車展爆棚 首周訂單千張 04:102019/12/31 財經要聞 電動車大戰 2020年開打 04:102019/12/31 財經要聞 社會熱門新聞 彰化驚傳火車撞堆高機 火車頭半毀堆高機慘撞爛 - 社會 情侶試婚紗！男怒拿出「神秘單子」 女羞愧下跪痛哭 - 社會 留言評論台大校長爭議 竟遭網友嗆「學店畢業」 - 社會 免費毒品換啪啪 少女恍惚喊不要仍被3P - 社會 獨》下屬酒後頻傳鬧事 國安局台北市站長遭撤換 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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