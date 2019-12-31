公家機關門面淪為曬衣場，乾涸停用的噴水池被棉被、衣褲攻佔。（民眾提供／王文吉台中傳真）

森林警察將潮濕的衣物、棉被晾曬在噴水池的不銹鋼設施上。（民眾提供／王文吉台中傳真）

噴水池沒水變曬衣場！位於台中豐原的東勢林管處遭民眾投訴「乾涸停用的噴水池被棉被、衣褲攻佔」。原以為是附近住戶進來晾曬，經相關單位清查，發現竟是「自己人」趁天氣放晴，將潮濕的棉被衣物拿出來曬太陽，不僅有礙觀瞻，也有損公家機關形象。

李姓讀者投訴指出，上週六上午與家人到位於豐原的東勢林管處內散步運動，經過舊廳舍前，竟然發現噴水池變成曬衣場，多條棉被及衣褲晾掛在不銹鋼設施上，直呼「是誰將公家機關門面，當成自家曬衣場，令人傻眼！」

東勢林管處接獲記者詢問，原本以為是附近住戶進來晾曬，經派員詢問，尷尬發現竟是「自己人」所為。原來是因為連日陰雨，森林警察趁天氣放晴，將潮濕的棉被衣物拿出來曬太陽，不僅有礙觀瞻，也有損公家機關形象。

東勢林管處指出，後棟辦公廳舍係依據「國有公用財產無償提供使用之原則」，無償提供森警隊使用。森警於辦公室前噴水池晾曬衣物、棉被，為免影響觀瞻及民眾觀感不佳，已責請森警隊立即改善，並加強管理場域。

(中時 )