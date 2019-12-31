韓國三大經紀公司之一的YG娛樂再傳大咖歌手退出，今（31）日待了8年女歌手李遐怡（LEE HI）宣布和YG合約終止，並寫下長文感念這7年的時光，也寫下未來在考慮公司時會更加謹慎。

LEE HI。（圖／翻攝自LEE HI IG）

李遐怡寫下：「2019年的最後一天，用新消息向您致意。回顧過去，我和YG一起很長一段時間，有很多回憶。在16歲那年，我帶著一個很大的夢想去參加了選秀節目，進入了我小時候嚮往的YG公司，並在出色的哥哥們的幫助下完成了我的第一張單曲〈1.2.3.4〉和《初戀》專輯的發行。

第一次在錄音室裡聽到自己的聲音時，我記得自己。那年的十月，我正顫抖地監視著發行的專輯。一切仍然像昨天一樣。我以為直到成為歌手之前時間如此之快，但是從第一張專輯到最近發行的第三張專輯，時間似乎一直都在流逝，另一方面，非常感謝YG對我的決定的支持，也非常感謝YG的重新開始，因為它是經過長時間的思考，而不是一日的決定後做出的決定，今後，我將盡力為您提供更好的音樂。自從我離開了與我一起成長了8年的公司，我現在在考慮公司上更加謹慎。」

(中時電子報)