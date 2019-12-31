南投縣仁愛鄉清境地區舉辦全台最高海拔跨年晚會，今年增加全台最獨特的國際暗空觀星知性體驗，成為遊客最夯的跨年亮點。（胡秀幸提供／楊樹煌南投傳真）

南投縣仁愛鄉清境跨年晚會，不但是全台最高海拔的跨年晚會，今年又新增全國最獨特的國際暗空觀星知性體驗同步登場，更成為全國最夯的熱門跨年亮點。

由南投縣政府、仁愛鄉公所、清境農場、統一超商以及清境觀光協會共同主辦的全台最高海拔跨年晚會，南投縣副縣長陳正昇、仁愛鄉長吳文忠等都到場與民同歡。

活動從晚間7點熱鬧登場，由於這場在海拔2千公尺清境高山，搭配全台獨有的國際暗空公園主題高山跨年晚會同步登場，時間未到，民眾早已陸續從山下湧入，許多住宿的旅客，也紛向跨年場地聚集，現場吸引數千民眾不畏寒風熱情參與，一起享受這場高山星空、煙火、電音、雪花所交織而成的夢幻倒數跨年派對，相當熱鬧。

今年清境跨年，因新增國際暗空公園主題，現場除展出多樣觀星器材與相關的星空輸出布置，更配合觀光局2020年台灣脊梁山脈旅遊年的政策，重新規劃舞台設置、架設高山旅遊意象布置及擴大造雪機範圍，讓遊客都能齊聚在全台最高的清境高山上，享受獨特的高山跨年晚會。

同時還讓齊聚清境高山跨年的民眾，都能在歡送2019年的最後一刻，透過現場的星空實況導覽，共同尋找浩瀚夜空中，那顆是屬於自己的星星，共同迎接充滿星希望的2020年。

跨年晚會將在晚間12時前一刻，當絢爛的煙火射向星空，副縣長陳正昇將偕同貴賓們一起陪伴著民眾倒數計時，送走2019年，開心迎接2020年的到來。

(中時 )