熬夜一天要花七天的時間才補得回來！但各地瘋跨年、看日出、年假長，作息難免被打亂，熬夜又逢氣溫偏低，如何才能減少對身體傷害？這三招你一定要學起來。

1.白天先補眠1～2小時

如果能在白天就預先補眠，晚上的睡眠需求就會變少，可以減輕熬夜的痛苦。

如果熬夜工作到一半覺得很累，就不要再硬撐，小睡10～30分鐘會很有幫助，因為熬夜會刺激自律神經，讓心跳、血壓上升，如果中間能休息30分鐘，可以減少心跳、血壓上升的情形，情緒也會比較穩定。

此外，隔天補眠也非常重要，中午最好睡個午覺，不要過度透支體力。

回家後，可以泡熱水澡加速血液循環，能較快消除疲勞。

不要連續熬夜！現代人普遍過著缺乏運動的靜態生活，30歲以上就有可能發生急性病症，例如心肌梗塞、腦中風等，尤其在熬夜過後，急病更容易發作。

2.保暖最重要！立刻暖起來的穴位按摩

跨年夜冷颼颼，一定要注意保暖。除了備好帽子、圍巾、口罩外，覺得冷時可搓熱雙手，按摩肚臍後方的命門穴（第二腰椎下面）及腎俞穴（第二腰椎下方旁開二指寬處），或是下腹部的關元穴（臍下四指幅寬）也就是俗稱丹田的地方，加強腹部血液循環及腸胃免疫功能。

中醫認為「腹部暖全身暖」，也可把暖暖包放在腰際（最好隔層衣服），全身暖呼呼。（圖片來源：Pixabay）

中醫認為「腹部暖全身暖」，也可把暖暖包放在腰際（最好隔層衣服）， 全身暖呼呼。

3.宵夜少吃澱粉

熬夜容易肚子餓，只要記住「不超過六分飽」、「澱粉減量」兩大原則就沒錯了。

宵夜份量應該在三分到六分飽之間，因為吃太飽會加重腸胃負擔，一般人為了圖方便，最常見的宵夜就是泡麵，但是泡麵幾乎全都是澱粉，攝取太多澱粉，也會讓人昏昏欲睡。可以搭配一些蛋白質，例如吃半碗麵加上薄薄的幾片肉，就能減少澱粉類攝取。

而且最好選擇熱食。中醫認為夜間人體陽氣較弱，尤其冬天寒冷，吃生冷食物更容易耗損元氣，熱湯熱麵會比冷三明治顧胃補元氣，也能增加體溫對抗寒流。

最不該吃的東西就是麻辣鍋、鹽酥雞等辛辣油炸類食物了。熬夜時，身體的火氣比較大，很容易嘴破、口臭，如果再吃這類容易上火的食物，可能會導致流鼻血或痔瘡，也會引發腹瀉等腸胃道疾病，建議隔天可以吃些番茄、木瓜。

番茄中的茄紅素能修補睡眠不足損傷的細胞，讓昏沉的腦袋恢復運作，試試看來盤番茄炒蛋，煮熟的番茄效果更好。如果熬夜後出現便秘、胃痛等上火發炎症狀，可吃點新鮮木瓜健胃通便。

(中時電子報)