台大政治系教授蘇宏達曾在2018年11月在臉書發文批評故宮政策，但卻在一年多之後，收到警方通知，說他違反社維法，第63條第5項，散布謠言，足以影響公共之安寧者。對此極端擴大解釋法令，前台北市長郝龍斌驚呼：「把你抓起來，只要民進黨喜歡有甚麼不可以」。

郝龍斌在臉書指出，台大政治系教授蘇宏達因為去年公開批評故宮政策，竟遭警方查辦、約談，在二十一世紀的台灣，還有這種因言賈禍的荒謬鬧劇，侵害人權到這個地步，真是駭人聽聞！

郝龍斌更指出，最讓人震驚的，民進黨這種查水表的東廠手法，並不只蘇教授一起，就連綠營的游盈隆，前陣子不也才公開質疑他朋友因為臉書貼文被半夜查水表？更別提許許多多網友、庶民、挺藍或挺韓社團，最近也陸續傳出因張貼批評小英、批評民進黨的貼文而遭約談？

郝龍斌批評，民進黨拿著雞毛當令箭，用所謂的社會秩序維護法打壓言論自由，不過就是在營造選前的寒蟬效應，想消滅網路上所有的質疑聲音。這些約談、約詢走入司法程序，絕大部分都不會成案，但就是要用國家機器噁心你、用司法程序消耗民眾反抗的意識，跟著用媒體海量的業配新聞麻醉閱聽大眾。說穿了，民進黨正在用反民主的手段摧毀台灣的民主價值，這是台灣真正的民主危機！

郝龍斌指出，今天用社維法約談你，查你水表；未來就可以再用強行通過的反滲透法扣你帽子，入人於罪。民進黨不光想開帽子店，根本是想搞言論戒嚴！

(中時電子報)