原本在日本等待接受刑事指控審判的日產汽車公司前董事長卡洛斯·高恩（Carlos Ghosn），證實他已離開日本，目前人在黎巴嫩，並發布了一篇聲明。

高恩在聲明中說：「我現在在黎巴嫩，將不再被假定有罪、並脫離歧視猖獗、基本人權被剝奪，成為嚴厲的日本司法制度下的人質，而且日本公然無視國際法和其它人權條約下所應承擔的法律義務。……我沒有逃避正義，我擺脫了不公正和政治迫害。我現在終於可以與媒體自由交流，並期待下週開始。」

關於高恩聲明，日本法務省沒有立即回應。

目前尚不清楚高恩如何能夠離開日本，日本法院一直嚴格的限制其行動。據路透社報導稱，高恩的律師表示，這位前日產董事長的行為「不可原諒」，高恩已違反了保釋條件。

高恩是法國和黎巴嫩的公民，他的三本護照目前仍由律師持有。據悉，高恩離開日本的方式，應該是搭乘他的私人飛機，至於日本為何會疏失到讓這架飛機離境，目前尚未釐清。

(中時電子報)