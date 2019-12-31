年關將近，為防詐騙國銀力守民眾資產。永豐銀行31日指出，響應警政署推廣全民反詐騙，累計2019年前11個月，永豐全台各分行通報防阻詐騙案、總金額約達2,673萬元，永豐還統計出二大常見詐騙手法「假親友」、「假投資」提醒民眾勿上當。

永豐銀行分析，各類詐騙案件中，5成以上為「假親友」手法最為常見，「假投資」則是金額最高、多筆逾新台幣百萬元，此外，詐騙手法推陳出新，包括在台移工也落入社群軟體陷阱，成為跨國詐騙的對象；隨年關將近、民眾獎金落袋，更要提高警覺以守護個人資產安全。

永豐銀行表示，以「假親友」名義冒名詐騙的案例中，超過70％為國外匯款，險遭詐騙累計總金額逾600萬元，受害對象多為透過社群軟體，被假冒在國外的家人朋友所詐騙。同時，案例中也發現，在台外籍移工因為透過社群軟體認識海外友人，該名海外友人謊稱送禮予移工而包裹被外國海關扣留，需先匯款支付通關費用，最後，移工則在行員勸說下才驚覺受到詐騙。

另外，以「假投資」為由的詐騙案件量居次，但累計詐騙總金額高達1,400萬元，為所有詐騙案件中總金額占比最高的類型；更有疑似詐騙集團份子直接出現在銀行等待客戶交付現金，因分行主管察覺有異立即通報警方處理，成功防堵客戶受騙並協助警方後續調查。

永豐銀行指出，除警方通報機制外，永豐銀行內部更重視定期宣導防詐騙流程、進行防詐騙及防搶防災演練，鼓勵全台行員協助客戶遠離詐騙。此外，外籍移工因受限工時與環境，經常透過地下仲介非法匯兌或匯款，遇到詐騙也求償無門，永豐銀行也呼籲移工應尋求合法的匯款管道，以保障個人資產。

(工商 )