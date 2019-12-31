20140207 中國好歌曲 《今天我瘋了》 43歲老錢秀方言藍調

今天是2019年最後一天，未料在迎接2020美好一年前夕，又傳出不幸消息。因為參加大陸選秀節目《中國好歌曲》而小有名氣的大陸43歲男歌手老錢，今(31日)被證實在2天前與妻子雙雙身亡離世，令人唏噓不已。

老錢當年參加《中國好歌曲》選秀，以一首《今天我瘋了》驚豔四座，未料卻在2019年的最後一天傳來不幸消息。艾納唱片今(31日)於微信發文證實老錢與妻子已於29號雙雙身亡離世，據知情人士透露，老錢生前罹患嚴重憂鬱症，還留下遺言表示希望悄悄地走。

艾納唱片對於老錢離世痛心不已，文章中寫道「今天，老錢和夫人用一種心痛無比的方式，給他們的無朽人生，畫上了休止符，心碎至極。距離老錢2019年9月20號在艾納發行他的專輯《無朽》，也不過三月有餘，我以為是他音樂新的開始，未料到這竟是終曲。」

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(中時電子報)