大陸國家主席習近平31日透過中央廣播電視總台和互聯網，向海內外的華人祝賀 2020 的到來，同時也細數 2019 的各項發展成就。習近平強調「一國兩制」完全行得通，香港局勢牽動著大家的心，香港繁榮穩定是香港同胞的心願，也是祖國人民的期盼。

習近平表示，前幾天，我出席了澳門回歸祖國20周年慶祝活動，我為澳門繁榮穩定感到欣慰。澳門的成功實踐表明，「一國兩制」完全行得通、辦得到、得人心。近幾個月來，香港局勢牽動著大家的心。沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園！真誠希望香港好、香港同胞好。香港繁榮穩定是香港同胞的心願，也是祖國人民的期盼。

習近平續指，2020年是具有裏程碑意義的一年。我們將全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標。2020年也是脫貧攻堅決戰決勝之年。沖鋒號已經吹響。我們要萬眾一心加油幹，越是艱險越向前，把短板補得再紮實一些，把基礎打得再牢靠一些，堅決打贏脫貧攻堅戰，如期實現現行標準下農村貧困人口全部脫貧、貧困縣全部摘帽。

(中時 )