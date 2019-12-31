針對國民黨總統候選人韓國瑜在總統政見發表會指出「民進黨執政後堅決廢除特偵組，為貪官污吏開了一條路，不會被調查」等談話，蔡英文全國律師後援會今天表示，這與現行法制明顯不符，韓國瑜市長對於我國法制的認知，顯然有誤。

後援會表示，特偵組設立的法源依據，原是《法院組織法》於2006年1月13日所增訂的第63條之1條文，該條文原規定：「最高法院檢察署設特別偵查組，職司下列案件：一、涉及總統、副總統、五院院長、部會首長或上將階級軍職人員之貪瀆案件。二、選務機關、政黨或候選人於總統、副總統或立法委員選舉時，涉嫌全國性舞弊事件或妨害選舉之案件。三、特殊重大貪瀆、經濟犯罪、危害社會秩序，經最高法院檢察署檢察總長指定之案件。」，由特偵組專責上揭特定高官所涉貪瀆案件及類型重大案件。

然而， 後援會指出，特偵組於設立後不斷為人所詬病，除了「馬王政爭」所衍生的特偵組違法偵查及洩密案件外，法務部更於2016年7月間，以書面回覆立法委員的質詢時明白指出：「一、特偵組影響檢察機關內部監督機制；二、違反行政法上機關與職務不兩立原則；三、概括條款明訂特偵組事務管轄、違反法律明確性原則；四、檢察官具有司法屬性，沒有再設置特偵組的必要；五、違反再議程序及案件管考制度。」，都明白可知特偵組於法制設計上的明顯瑕疵。

《法院組織法》在2016年11月18日修法後，雖廢除了特偵組的設計，但該法第63條之1第1項仍規定：「高等法院以下各級法院及其分院檢察署為辦理重大貪瀆、經濟犯罪、嚴重危害社會秩序案件需要，得借調相關機關之專業人員協助偵查。」

後援會表示，那也就是說，高等法院以下各級法院及其分院檢察署都可以辦理辦理重大貪瀆、經濟犯罪、嚴重危害社會秩序案件，並不如過往限於特偵組的情形，也當然不會有有韓國瑜市長於總統政見發表會指出「民進黨執政後堅決廢除特偵組，為貪官污吏開了一條路，不會被調查」的情形發生，韓國瑜對於我國法制的認知，顯然有誤。

後援會強調，特偵組廢除之後，並非無人能調查政府高層弊案，相反的，反而是各地方檢察署都可以辦理政府高層弊案，錯誤的訊息會造成民眾對於法制的錯誤認識，也嚴重扼殺了各地方檢察署及檢察官對於犯罪偵查的努力及付出。

(中時 )