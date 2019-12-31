路過的民眾對於獲得驚喜小禮，直呼「真是溫馨跨年日」！

新北市三重區光興國小前光興路橋年久失修、外型傾頹，在新北市議員王威元積極爭取經費，光興路橋重獲「新生」，為歡慶三重新地標，王威元特於2019年最後一天下午4時在光興國小對面設置小禮物發放站，路過的民眾對於獲得驚喜小禮，直呼「真是溫馨跨年日」！

王威元為歡慶三重新的繽紛地標，今日於光興國小對面設置「小禮物凡當天放學使用陸橋就可得到神秘小禮，活動目的以交通安全為主題，落實學童上下學過馬路的安全觀念，也希望對附近家長、民眾呼籲身教大於言教，讓大人用行動教育學童們行人使用馬路的重要觀念，以彩繪後陸橋讓三重新增更多的亮點。

根據三重警分局的資料顯示，截至今年十一月底，車禍傷亡案件就有6100件，平均每週有130起傷亡，新北市議員王威元曾任光興國小的家長會長，眼見每天上千位的家長及學童上下學過馬路，路口有時車不讓人的景象，深感交通安全需要加強宣導教育，落實在校園。

王威元表示，學童拿到驚喜的小禮物同時，也漸漸提升陸橋的使用，讓陸橋發揮保護孩子上下學的作用，希藉由對光興陸橋的整建、巡禮活動，活絡市民整體交通素養與品質，讓三重成為更安全的城市。

(中時 )