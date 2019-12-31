印度海軍最近查獲至少11名軍人遭巴基斯坦情報機構以網路美女帳號色誘，被套出大量軍事機密，案情還在持續發展中。圖為印度潛艦官兵在潛艦命名典禮上帶家屬參觀。（圖／美聯社）

印度海軍近日連爆網路洩密案，至少有11名海軍人員被捲入一起桃色網路間諜醜聞，他們被查出結識一些網路上的虛假美女帳號，並在相互間的情色對話中將軍事機密全部洩漏給這些由巴基斯坦間諜所冒充的網路美女。事件爆發後印度群情大嘩，網民斥責這些軍人行為已屬叛國，甚至要求予以公開處決。

《騰訊新聞》引述《印度時報》指出，涉入這場大規模網路洩密案的印度海軍至少已有2批，人數共有11人，他們被巴基斯坦情報部門在社交網路上設置的虛假的美女帳號勾搭上，將自家的一些軍事秘密都告訴給了對方。

報導說，這些虛假的美女帳號與士兵們的聊天內容多以「性」為主，以此成為了這些士兵的社交好友，進而從士兵那裡要到了諸如軍隊的部署情況等軍事秘密情報。

印度海軍發現這些狀況後，先禁止軍人使用所有網路社交平台如臉書、推特等，後來再對士兵下達禁網令，完全禁止他們在基地、軍艦和船廠的區域內使用智慧手機。

根據印媒《The Print》指出，11名海軍士兵中最先被抓的7人，從2017年剛入伍不久就被巴基斯坦的情報人員在社交網路上偽裝的美女帳號盯上，一直到日前才被發覺案情嚴重。另有4人則是剛被逮捕，洩密情況還在進一步調查。媒體也指出，印度海軍的調查還在進行中，涉案人數可能還會再增加。

印媒在報導此事時大多強調巴基斯坦間諜如何設置圈套色誘士兵，對於軍方的責任則輕描淡寫。軍方給予涉案士兵禁網處分的敷衍態度也激怒民眾，紛紛在網上要求嚴懲，甚至指這種行為已如同叛國，應該公布他們的姓名並將圖像曝光，再由軍隊公開處以絞刑。

報導說，巴基斯坦對印軍的引誘方法非常多樣，除了桃色陷阱之外還有宗教陷阱、心靈導師陷阱，甚至還有彩票陷阱，可謂無所不用其極了。不過此案與其他類似案件，巴基斯坦方面都未曾有所回應。

(中時電子報)