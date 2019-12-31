5G競標第一階段數量競價至今（31）日止已進行了16天，暫時總得標價已經達到841.7億元，由於還沒有符合連兩回合無人出價的結標規則，確定將會「標到跨年」，以現在競標狀況來看，1月2日的第17天競標，暫時得標價就很有可能會破850億元。

競標戰況今日「走走停停」，從第151回合到160回合的10回合間，曾分別有兩回合無人提出需求，不過仍達到兩次「漲價標準」，1月2日的第161回合若有業者提出需求，每單位回合價就會升為31.56億元，也就是說，只要再一次27單位標滿，暫時總得標價就會突破850億元。

面對暫時總得標價彷彿無上限的狂飆，NCC已經連續4天呼籲5大電信「理性、冷靜」，若觀察這16天來的暫時得標總額變化趨勢，價格成長速度絲毫不見轉緩，反而是越來越快。原本NCC訂定兩段式加速機制，是希望能夠盡快結標，未料啟動加速機制後，價格漲得快，更沒阻止5大電信互不相讓的競爭，業界人士也擔憂這樣下去，5G上路後一般民眾會「用不起」。

NCC表示，本次競價自12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計160回合，目前最搶手的3.5GHz頻段，27個單位頻寬暫時得標價827.28億元，每單位30.64億元，比底價漲了2.4倍之多。28GHz則有14個單位頻寬暫時得標，共14.42億元，1.8GHz仍乏人問津。

(中時 )