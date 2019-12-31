距離1月11日總統大選剩10天，有自稱淺綠的土生土長台南人呼籲，用手上的一張選票，制裁民進黨！

這位台南人先介紹自己，他是一個中間偏綠的人，但選舉時只投會做事的候選人，不會因為侯選人是藍是綠而有所改變。但他感嘆，在台南生活近50年，總算是親身感受到民進黨在台南非我族群其心必異的恐怖！

淺綠台南人回憶為何會支持韓國瑜，因為去年韓國瑜高雄選舉大勝之後，鋪路清淤治水，改善淹水問題，然後在看看他自己在台南租的房間淹水狀況，明白韓國瑜是說到做到的人。

幾個月前，他在機車貼上韓家軍貼紙，除了朋友變少，還遭受左鄰右舍的異樣眼光，甚至機車還被破壞過，這才明白政治傾向排除異己的可怕。

他也加裝行車紀錄器保護自己，遇上政治傾向不同的人故意的剪線逼車，會用手指行車紀錄器，讓對方知難而退。

他最後強調，總算是親身感受到民進黨在台南非我族群其心必異的恐怖，現在能做的就是用手上的一張選票，制裁民進黨！

(中時電子報)