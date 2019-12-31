嫌犯肇逃又衝撞 警連開2槍示警

新北市板橋警分局板橋派出所今（31日）晚間7時許，獲報板城路與華東路口有交通事故，警員到場時發現疑似肇事的自小客車企圖逃離現場，警員立即通報警網攔截圍捕。

雙方追逐至板橋區縣區運路、第一運動場旁，嫌犯車輛不僅沒有減速還要衝撞警員周育德，周員立即瞄準右前車輪連開2槍示警，車上嫌犯隨即棄車逃逸，警方正進一步清查車主身分、擴大搜索。

(中時 )