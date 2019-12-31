嫌犯肇逃又衝撞 警連開2槍示警 20:002019/12/31 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方鑑識人員到場採證。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嫌犯肇逃又衝撞 警連開2槍示警 新北市板橋警分局板橋派出所今（31日）晚間7時許，獲報板城路與華東路口有交通事故，警員到場時發現疑似肇事的自小客車企圖逃離現場，警員立即通報警網攔截圍捕。 雙方追逐至板橋區縣區運路、第一運動場旁，嫌犯車輛不僅沒有減速還要衝撞警員周育德，周員立即瞄準右前車輪連開2槍示警，車上嫌犯隨即棄車逃逸，警方正進一步清查車主身分、擴大搜索。 (中時 ) #嫌犯 #警員 #板橋 #板橋區 #警網 也許您會感興趣 推薦閱讀 板橋大遠百8歲生日慶 美妝滿2000送200 精品最高回饋13.8％ 14:482019/12/27 消費 法拉利與機車板橋擦撞 6旬騎士送醫 16:522019/12/27 社會 當代傳奇劇場 板橋林家花園特展 17:542019/12/28 生活 新北板橋選區 馬陪柯志恩掃街 侯為林國春站台 04:102019/12/29 地方新聞 板橋警破網路選舉賭盤 神秘代號引側目 18:232019/12/29 社會 綠營大咖齊聚板橋 力挺黨籍立委候選人 00:032019/12/30 政治 柯志恩板橋造勢晚會 白冰冰站台酸蔡英文博士論文 22:012019/12/29 政治 新北板橋東區 藍團結挺柯志恩 蔡為羅致政站台 04:102019/12/30 地方新聞 台南市跨年晚會將登場 268名警員加強現場維安 20:332019/12/30 社會 房市大噴發 全年推案1.5兆 04:102019/12/31 財經要聞 社會熱門新聞 彰化驚傳火車撞堆高機 火車頭半毀堆高機慘撞爛 - 社會 情侶試婚紗！男怒拿出「神秘單子」 女羞愧下跪痛哭 - 社會 免費毒品換啪啪 少女恍惚喊不要仍被3P - 社會 獨》下屬酒後頻傳鬧事 國安局台北市站長遭撤換 - 社會 對座熱褲妹伸美腿插入兩腿間 男羞紅臉求助 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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