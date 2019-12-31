民進黨立委無視台灣各界反對和疑慮，仍藉席次優勢強行通過《反滲透法》，《大師鏈》除深表遺憾，並對台灣當局罔顧民意極感失望，經董事會決議，決定暫時放棄台灣市場。

《大師鏈》對《反滲透法》三讀通過、並決定暫時放棄台灣市場的立場，發表了以下聲明：

一、《大師鏈》作為知識經濟內容平台，仍堅持服務全球華人，促進華人福祉與兩岸和平理念，決定放棄台灣市場，結束台灣業務，經營廣大華人市場，僅維持內容提供媒介，持續引介台灣卓越大師與內容，讓全球華人同步看見台灣。

二、《大師鏈》呼籲當局勿濫用法令，影響人民求知與行動權益，秉持自由開放原則，讓台灣與世界接軌，尤其莫藉《反滲透法》任意羅織他人或團體入罪。

三、《大師鏈》期許全球華人攜手努力，透過文化與經濟力量整合，和世界平起平坐，莫藉該法無端設限，阻礙兩岸民間交流。

四、《大師鏈》提醒民眾理性面對，透過民主平和程序撥亂反正，莫輕意受鼓譟或利用，給予該惡法及執行者有藉機濫用與發揮空間。

五、《大師鏈》從台灣起家籌辦，面對惡法暫時放棄台灣市場，仍期望並深信台灣必將撥雲見日，秉持愛台灣、愛華人、愛世界，仍與台灣受眾心手相連。

(工商 )