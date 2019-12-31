2019年進入倒計時，明天就迎來了「下一個十年」。世界各國將有多項新措施伴隨著午夜零點鐘聲的響起，實施上路。新措施既與民眾生活息息相關，也有不少出國旅遊的新文化，帶領大家搶先看。

•美國加州「保個資法」新上路 消費者說了算

明日起，2018年通過的「加州消費者隱私保護法」（CCPA）將正式生效。新法規定，消費者有權知曉、刪除企業蒐集的個人資料，並拒絕將自己的資料出售給第三方。若消費者個資外洩，企業或將支付消費者每人750美元（約22,420元台幣）的賠償金。此外，新法規定企業不得在未經父母或法定監護人同意的情況下，獲取、分享13歲以下未成年人的個資。

•荷蘭不再是荷蘭 更名又換國徽

2020年1月起，「荷蘭(Holland)」國家名稱將被停用，正名為尼德蘭（Netherlands）。據《美國新聞與世界報導》報導，荷蘭原本僅指12個省中的兩個地方，即「北荷蘭省」與「南荷蘭省」。同時，政府將於明年1月起，使用斥資20萬歐元（約670萬元台幣）設計的「荷蘭」新國徽。此外，明年1月1日起，位於北荷蘭省的阿姆斯特丹知名觀光景點「紅燈區」全面禁止旅行團夜間參觀，但個人行的背包客則不在此規定內。數十人的旅行團進入紅燈區拍照的景象將自此走入歷史。

•泰國購物 塑膠袋也要花錢買了

泰國作為製造塑膠垃圾的大國，終於要在2020年的首日將「減塑」活動付諸實踐。據中央社報導，明日起有75家泰國業者、約2.5萬個消費通路將不再免費向消費者提供一次性塑膠袋。該新措施的實施，預計每年有望減少約135億個塑膠袋使用量。而知名企業全家、屈臣氏以及經營泰國當地7-ELEVEn（7-11）的卜蜂集團（CP All Plc）都在響應此次「減塑」活動的行列中。

•日本姓名大改革

日本人姓名羅馬拼音自2020年元旦起,將改採用「先姓後名」書寫順序。例如首相安倍晉三原被寫成Shinzo Abe，未來將「正名」為Abe Shinzo。中央社報導,若要讓人更明確哪個字是姓氏時，須將其使用全大寫的羅馬拼音書寫。

(中時 )